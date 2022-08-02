Россия несет всю ответственность за убийство пленных азовцев в Еленовке — ISW 2 августа, 05:48 Последствия теракта в Еленовке (Фото:ChristopherJM/Twitter)

Российские войска отвечают за убийство 53 пленных азовцев в результате взрыва июля в колонии в Еленовке Донецкой области.

Об этом пишет Американский институт изучения войны (SW).

Спутник и другие снимки показывают, что в результате нападения было повреждено только одно здание, стены этого здания не были разрушены, и вокруг не осталось воронок от снарядов, что очень убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом заложенной внутри зажигательной или взрывной. вещества.

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Один американский чиновник заявил Politico, что есть доказательства того, что атака была совершена не по Киеву.

Учитывая оценку США, что HIMARS не использовались при нападении, ISW считает, что Россия несет всю ответственность за это нападение.

Россия совершила массовое убийство пленных азовцев в колонии Еленовки 29 июля. Генштаб ВСУ сообщил, что таким образом РФ хотела обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, совершаемые по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В ГУР утверждали, что взрывы в Еленовке совершили наемники ПИК Вагнера (Лига) по собственному приказу номинального владельца ПИК Евгения Пригожина.

Еленовка. Взрыв был не снаружи, а с внутренней стороны здания – Елена Толкачева, Ангелы Азова https://www.youtube.com/embed/0_BBJuQP0x0

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