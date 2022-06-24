Россия несет ответственность за глобальный продовольственный кризис — резолюция ЕС

24 июня, 05:38
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Путин отрицает, что Россия не выпускает украинское зерно из черноморских портов (Фото:Спутник/Микхай Метзел/Кремлин via REUTERS)

Путин отрицает, что Россия не выпускает украинское зерно из черноморских портов (Фото:Спутник/Микхай Метзел/Кремлин via REUTERS)

Россия использует зерно как оружие в войне с Украиной. Она единолично несет ответственность за глобальный продовольственный кризис.

Об этом говорится в резолюции саммита ЕС.

Европейский Совет требует от России немедленно прекратить атаки на сельскохозяйственные объекты и вывоз зерна, а также разблокировать Черное море, в частности, Одесский порт, чтобы разрешить экспорт зерна и коммерческие судоходные операции.

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Европейский совет поддерживает усилия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций на этот счет, а также подчеркивает, что санкции ЕС против России позволяют свободное обращение сельскохозяйственной продукции и питания и доставку гуманитарной помощи.

Кроме того, европейские лидеры призвали Еврокомиссию и страны-члены ЕС во взаимодействии с международными партнерами и организациями, в частности, в рамках ООН и G7 способствовать решению продовольственной опасности.

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Ранее сообщалось, что ООН разрабатывает пакетное соглашение по экспорту продуктов питания из Украины и России на мировые рынки.

В то же время российский диктатор Владимир Путин отрицает, что Россия не выпускает украинское зерно из черноморских портов.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Евросоюз Российская агрессия Зерно Европейский совет Война России против Украины Продовольственный кризис

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