Россия несет ответственность за глобальный продовольственный кризис — резолюция ЕС 24 июня, 05:38 Цей матеріал також доступний українською Путин отрицает, что Россия не выпускает украинское зерно из черноморских портов (Фото:Спутник/Микхай Метзел/Кремлин via REUTERS)

Россия использует зерно как оружие в войне с Украиной. Она единолично несет ответственность за глобальный продовольственный кризис.

Об этом говорится в резолюции саммита ЕС.



Европейский Совет требует от России немедленно прекратить атаки на сельскохозяйственные объекты и вывоз зерна, а также разблокировать Черное море, в частности, Одесский порт, чтобы разрешить экспорт зерна и коммерческие судоходные операции.

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Европейский совет поддерживает усилия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций на этот счет, а также подчеркивает, что санкции ЕС против России позволяют свободное обращение сельскохозяйственной продукции и питания и доставку гуманитарной помощи.

Кроме того, европейские лидеры призвали Еврокомиссию и страны-члены ЕС во взаимодействии с международными партнерами и организациями, в частности, в рамках ООН и G7 способствовать решению продовольственной опасности.

Ранее сообщалось, что ООН разрабатывает пакетное соглашение по экспорту продуктов питания из Украины и России на мировые рынки.

В то же время российский диктатор Владимир Путин отрицает, что Россия не выпускает украинское зерно из черноморских портов.

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