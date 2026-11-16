В сеть вовлекают женщин из Уганды, Эфиопии, Замбии, Зимбабве, Танзании, Кении, Гамбии, Демократической Республики Конго и Шри-Ланки (Фото: /REUTERS/Adduba Hussein)

Россия привлекает гражданок африканских стран к производству ударных беспилотников «Герань» через программу «Алабуга Старт», маскируя работу на военном предприятии под образовательные и карьерные возможности. Украинские исследователи выявили транснациональную сеть вербовки, к которой причастны иностранные рекрутеры-кураторы.

Об этом 15 ноября говорится в расследовании Украинского центра безопасности и сотрудничества (УЦБС), проведенном совместно с Fox News.

По данным исследователей, сеть действует на трех уровнях: идеологическом, корпоративном и непосредственно на местах. К ней привлекают женщин из Уганды, Эфиопии, Замбии, Зимбабве, Танзании, Кении, Гамбии, Демократической Республики Конго и Шри-Ланки.

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Под прикрытием образовательно-трудовой программы завербованных иностранок направляют в особую экономическую зону «Алабуга» в России, где они занимаются сборкой беспилотников, которые российская армия использует для атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

По словам эксперта УЦБС Соломии Хомы, такая схема помогает Кремлю компенсировать нехватку работников в российском военно-промышленном комплексе.

Как работает программа Алабуга Старт

Программа Алабуга Старт действует с 2022 года. Изначально ее рекламируют как возможность получить гражданскую профессию, учиться, работать и переехать в Россию.

Для поиска новых сотрудников Москва использует образовательные и культурные каналы. В частности, к этому привлекают координационные советы российских соотечественников.

В конце октября во время саммита Россия — Африка особая экономическая зона Алабуга подписала официальные соглашения с Ганой и Демократической Республикой Конго о трудоустройстве молодежи.

В УЦБС сообщили, что собрали доказательную базу для усиления санкционного давления и привлечения причастных лиц к международной уголовной ответственности.

Россия вербует иностранцев для войны и работы на военных предприятиях

Россия системно ищет человеческие ресурсы за рубежом — как для работы на предприятиях военно-промышленного комплекса, так и для непосредственного участия в боевых действиях против Украины.

В конце октября стало известно, что российские войска привлекают наемников из стран Африки и Азии к штурмам на Гуляйпольском направлении.

По данным западных СМИ, Москва также активно вербует африканцев для участия в войне против Украины, в частности в Зимбабве, Бурунди, Сьерра-Леоне и на Мадагаскаре. На Мадагаскаре российские вербовщики активизировались после государственного переворота.

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Кремль не впервые использует обучение и обещания легального трудоустройства как прикрытие для привлечения иностранцев к работе на предприятиях своего оборонно-промышленного комплекса.