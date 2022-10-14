Россия пытается вербовать на войну летчиков-пенсионеров из Беларуси: согласилось всего двое — СМИ 14 октября, 14:27 Беларусские летчики не соглашаются воевать против Украины (Фото:Авиация России)

Российские власти пытаются завербовать летчиков-пенсионеров из Беларуси для участия в войне против Украины, сообщается в Telegram-канале Беларусь головного мозга.



По данным Telegram-канала, беларусским летчикам-пенсионерам поступают конкретные предложения от российской армии.

Им обещают двойные пенсии и боевые выплаты.

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Отмечается, что в вербовке России не удалось добиться успехов. Из 60 летчиков согласились лишь двое.

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Накануне СМИ сообщали, что диктатор Александр Лукашенко принял решение начать мобилизацию в Беларуси.

10 октября Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. Ее формирование уже якобы началось.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.