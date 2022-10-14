Россия пытается вербовать на войну летчиков-пенсионеров из Беларуси: согласилось всего двое — СМИ
Беларусские летчики не соглашаются воевать против Украины (Фото:Авиация России)
Российские власти пытаются завербовать летчиков-пенсионеров из Беларуси для участия в войне против Украины, сообщается в Telegram-канале Беларусь головного мозга.
По данным Telegram-канала, беларусским летчикам-пенсионерам поступают конкретные предложения от российской армии.
Им обещают двойные пенсии и боевые выплаты.
Отмечается, что в вербовке России не удалось добиться успехов. Из 60 летчиков согласились лишь двое.
Накануне СМИ сообщали, что диктатор Александр Лукашенко принял решение начать мобилизацию в Беларуси.
10 октября Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. Ее формирование уже якобы началось.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.