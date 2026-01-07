Россия вербовала южноафриканских геймеров через игровое приложение Discord для участия в войне против Украины, обещая контракты и льготы. Об этом 7 января пишет Bloomberg .

Двое мужчин около двадцати лет покинули ЮАР в июле 2024 года после того, как обсудили присоединение к российской армии через приложение Discord с другим геймером. Информация о них стала известна благодаря переписке с дипломатами, которую вел их друг, интересовавшийся их местом пребывания и состоянием здоровья.



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Человек, знакомый с тем, как их завербовали сказал, что оба регулярно пользовались Discord во время игры в военный симулятор Arma 3. Источник агентства добавил, что через несколько недель после подписания контракта на службу вблизи Санкт-Петербурга один из них погиб в боях в Украине, говорится в медицинской справке.

Двое геймеров поехали воевать против Украины в 2024 году. После обсуждений с человеком под ником @Dash в Discord они встретились в Кейптауне, а затем посетили российское консульство, отметили источники Bloomberg. Человек, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что 29 июля они отправились в Россию через ОАЭ, где подписали однолетние контракты на службу.

Источники агентства подчеркнули, что после нескольких недель базовой подготовки один из них отправился на фронт, где служил помощником гранатометчика. Последний раз он контактировал с семьей 6 октября, а 17 декабря его друг сообщил, что он погиб в бою. Медицинская справка от 10 января 2025 года подтвердила, что он погиб 23 октября 2024 года в поселке Верхнекаменка Луганской области, добавил источник Bloomberg. Местонахождение другого мужчины неизвестно.

Обоим завербованным мужчинам из ЮАР также обещали возможность получить российское гражданство и получить образование, написало агентство.

19 ноября агентство Bloomberg сообщало, что дочь экс-президента ЮАР Дудузила Зума-Самбудла, имея статус депутата парламента страны, завербовала около 20 молодых мужчин, которые еще в июле 2025 года отправились в Россию.

Она уверяла их, что те «закончат там курсы подготовки охранников», а в будущем будут работать в партии ее отца Умконто ве сизве [Копись нации], рассказали агентству источники, среди которых есть родственники завербованных. Причем дочь Зума говорила тем, кого вербовала, что сама «прошла такие же курсы».

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Как писало агентство, дочь экс-президента Зумы ранее была связана с российскими кампаниями в социальных сетях. Более того, она публиковала в соцсети X сообщения в поддержку диктатора России Владимира Путина, показывала свои фото из поездки РФ, а также снимки своего отца с Путиным.

28 ноября Зума-Самбудла подала в отставку и заявила в своем письменном заявлении, что, по ее мнению, мужчины направлялись в Россию для «законного» обучения.

6 ноября, как сообщало агентство Reuters, власти Южной Африки заявили, что 17 граждан страны стали жертвами мошеннической схемы — их завербовали под предлогом высокооплачиваемой работы, а затем отправили в зону боевых действий на Донбассе.