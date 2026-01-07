Обещали контракты и гражданство. Россия вербовала мужчин из ЮАР для войны против Украины через игровое приложение Discord — Bloomberg

7 января, 13:04
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Российская армия привлекала южноафриканцев к войне в Украине (Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov)

Российская армия привлекала южноафриканцев к войне в Украине (Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov)

Россия вербовала южноафриканских геймеров через игровое приложение Discord для участия в войне против Украины, обещая контракты и льготы. Об этом 7 января пишет Bloomberg.

Двое мужчин около двадцати лет покинули ЮАР в июле 2024 года после того, как обсудили присоединение к российской армии через приложение Discord с другим геймером. Информация о них стала известна благодаря переписке с дипломатами, которую вел их друг, интересовавшийся их местом пребывания и состоянием здоровья.

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Человек, знакомый с тем, как их завербовали сказал, что оба регулярно пользовались Discord во время игры в военный симулятор Arma 3. Источник агентства добавил, что через несколько недель после подписания контракта на службу вблизи Санкт-Петербурга один из них погиб в боях в Украине, говорится в медицинской справке.

Двое геймеров поехали воевать против Украины в 2024 году. После обсуждений с человеком под ником @Dash в Discord они встретились в Кейптауне, а затем посетили российское консульство, отметили источники Bloomberg. Человек, знакомый с ситуацией, подчеркнул, что 29 июля они отправились в Россию через ОАЭ, где подписали однолетние контракты на службу.

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Источники агентства подчеркнули, что после нескольких недель базовой подготовки один из них отправился на фронт, где служил помощником гранатометчика. Последний раз он контактировал с семьей 6 октября, а 17 декабря его друг сообщил, что он погиб в бою. Медицинская справка от 10 января 2025 года подтвердила, что он погиб 23 октября 2024 года в поселке Верхнекаменка Луганской области, добавил источник Bloomberg. Местонахождение другого мужчины неизвестно.

Обоим завербованным мужчинам из ЮАР также обещали возможность получить российское гражданство и получить образование, написало агентство.

19 ноября агентство Bloomberg сообщало, что дочь экс-президента ЮАР Дудузила Зума-Самбудла, имея статус депутата парламента страны, завербовала около 20 молодых мужчин, которые еще в июле 2025 года отправились в Россию.

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Она уверяла их, что те «закончат там курсы подготовки охранников», а в будущем будут работать в партии ее отца Умконто ве сизве [Копись нации], рассказали агентству источники, среди которых есть родственники завербованных. Причем дочь Зума говорила тем, кого вербовала, что сама «прошла такие же курсы».

Как писало агентство, дочь экс-президента Зумы ранее была связана с российскими кампаниями в социальных сетях. Более того, она публиковала в соцсети X сообщения в поддержку диктатора России Владимира Путина, показывала свои фото из поездки РФ, а также снимки своего отца с Путиным.

28 ноября Зума-Самбудла подала в отставку и заявила в своем письменном заявлении, что, по ее мнению, мужчины направлялись в Россию для «законного» обучения.

6 ноября, как сообщало агентство Reuters, власти Южной Африки заявили, что 17 граждан страны стали жертвами мошеннической схемы — их завербовали под предлогом высокооплачиваемой работы, а затем отправили в зону боевых действий на Донбассе.

Редактор: София Хушвахтова

Теги:   ЮАР российские сети вербовки Discord геймери Наемники

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