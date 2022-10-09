Россия ведет переговоры с третьими странами о закупке боеприпасов и везет их из Беларуси — Генштаб

9 октября, 20:43
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Россия ищет дополнительные ресурсы для ведения войны (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Россия ищет дополнительные ресурсы для ведения войны (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Руководство РФ осуществляет меры по поиску дополнительных ресурсов для ведения войны, сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 9 октября.

Так ведутся переговоры с третьими странами по закупке артиллерийских снарядов, минометных мин и комплектующих к реактивным системам залпового огня (РСЗО).

Другим источником поставок остаются военные склады и арсеналы республики Беларусь. В ближайшее время планируется перемещение на территорию России еще 13 эшелонов с боеприпасами и материально-техническими средствами.

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https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0hqaT6wHQ4Wa8zgdDqJwwkgFxQjVMkw17BLvoXUzpG9Z4aen9ZVy4QMWdHGKLZzW2l
Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Беларусь Российские войска Войска РФ Армия России Российская армия Минобороны РФ Боеприпасы Россия-Беларусь Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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