Российские оккупанты перешли к стратегии изнурения — Минобороны Британии
В России были удивлены масштабами и жестокостью украинского сопротивления (Фото:Генштаб)
По информации министерства обороны Великобритании, Кремлю в ходе войны против Украины не удалось достичь своих первоначальных целей.
В британском ведомстве сообщили, что Россия была удивлена масштабами и жестокостью украинского сопротивления.
Теперь российские оккупанты в Украине используют стратегию изнурения.
«Это, вероятно, повлечет за собой неизбирательное применение огневой мощи, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, разрушение украинской инфраструктуры и обострение гуманитарного кризиса», — говорится в сообщении.
В британском Минобороны добавили, что Владимир Путин усилил свой контроль над российскими СМИ. Кремль отвлекать внимание от оперативных проблем и скрывать от россиян высокие цифры российских потерь в Украине.
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