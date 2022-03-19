Российские оккупанты перешли к стратегии изнурения — Минобороны Британии

19 марта, 10:16
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В России были удивлены масштабами и жестокостью украинского сопротивления (Фото:Генштаб)

В России были удивлены масштабами и жестокостью украинского сопротивления (Фото:Генштаб)

По информации министерства обороны Великобритании, Кремлю в ходе войны против Украины не удалось достичь своих первоначальных целей.

В британском ведомстве сообщили, что Россия была удивлена масштабами и жестокостью украинского сопротивления.

Теперь российские оккупанты в Украине используют стратегию изнурения.

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«Это, вероятно, повлечет за собой неизбирательное применение огневой мощи, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, разрушение украинской инфраструктуры и обострение гуманитарного кризиса», — говорится в сообщении.

В британском Минобороны добавили, что Владимир Путин усилил свой контроль над российскими СМИ. Кремль отвлекать внимание от оперативных проблем и скрывать от россиян высокие цифры российских потерь в Украине.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1505067246477103104
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Великобритания Война России против Украины

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