Российские оккупанты перешли к стратегии изнурения — Минобороны Британии 19 марта, 10:16 Цей матеріал також доступний українською В России были удивлены масштабами и жестокостью украинского сопротивления (Фото:Генштаб)

По информации министерства обороны Великобритании, Кремлю в ходе войны против Украины не удалось достичь своих первоначальных целей.

В британском ведомстве сообщили, что Россия была удивлена масштабами и жестокостью украинского сопротивления.

Теперь российские оккупанты в Украине используют стратегию изнурения.

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«Это, вероятно, повлечет за собой неизбирательное применение огневой мощи, что приведет к увеличению жертв среди гражданского населения, разрушение украинской инфраструктуры и обострение гуманитарного кризиса», — говорится в сообщении.

В британском Минобороны добавили, что Владимир Путин усилил свой контроль над российскими СМИ. Кремль отвлекать внимание от оперативных проблем и скрывать от россиян высокие цифры российских потерь в Украине.

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