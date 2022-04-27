Зеленский о ситуации в Приднестровье: «Украина готова к эскалации со стороны России и не боится ее войск»

27 апреля, 01:05
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Украина знает, что российские войска в Приднестровье в постоянной готовности — Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Украина знает, что российские войска в Приднестровье в постоянной готовности — Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в регионе Приднестровья, но ВСУ готовы к возможной эскалации на временно оккупированной территории Молдовы.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

После встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси украинский лидер подчеркнул, что полностью разделяет оценку ситуации со стороны Президента Молдовы Маи Санду.

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По его словам, он также обсудил этот вопрос с премьер-министром Румынии Николае Чукэ, который совершил визит в Киев 26 апреля.

«Мы ясно понимаем, что это один из шагов Российской Федерации. Это уже работают там спецслужбы. Это уже не просто о фейковых новостях. Понятно, для чего — для дестабилизации ситуации в регионе, угроз Молдове. Они им показывают, что если Молдова будет поддерживать Украину, будут те или иные шаги», — добавил Зеленский.

Как отметил он, Украина знает, что российские войска, на протяжении многих лет присутствующие на территории временно оккупированной части Молдовы — Приднестровья, находятся в постоянной готовности.

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«Но мы понимаем их мощности, Вооруженные Силы Украины к этому готовы и их не боятся», — заверил Зеленский.

Согласно данным Генштаба ВСУ, Россия привела в полную боевую готовность войска в Приднестровье.

Генеральное управление разведки Минобороны сообщило, что Россия готовит ракетный удар по непризнанному Приднестровью с жертвами среди мирного населения.

Вечером 25 апреля в СМИ появилась информация о серии взрывов в здании так называемого министерства госбезопасности на территории оккупированного Россией Приднестровья в Тирасполе. Предварительно по зданию выстрелили из гранатомета. Позже в Приднестровье заявили о «террористических атаках» на воинскую часть в Парканах и радиотелецентре в поселке Маяк.

Президент Молдовы Майя Санду заявила о «напряженности между разными силами внутри Приднестровья, заинтересованными в дестабилизации ситуации», что создает риски для всей страны.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, взрывы — спланированная провокация российских спецслужб. В Центре противодействия дезинформации при СНБО сообщили, что Россия пытается открыть дополнительный фронт в Одесской области и заставить ВСУ перетянуть силы в этом направлении.

https://www.youtube.com/watch?v=BCulMKR4Ot8
Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Россия Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Молдова Румыния Приднестровье Владимир Зеленский Майя Санду Война России против Украины

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