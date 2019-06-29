Возвращение России в ПАСЕ: Путин отрицает договоренности об освобождении моряков Вчера, 12:37 2011 Цей матеріал також доступний українською Yuri Kadobnov/Pool via REUTERS Владимир Путин Yuri Kadobnov/Pool via REUTERS

Президент РФ Владимир Путин отрицает связь между решением вернуть Россию в ПАСЕ и достижением договоренностей по освобождению незаконно захваченных Москвой украинских моряков.

«При чем здесь ПАСЕ и украинские моряки?» — сказал Путин 29 июня на пресс-конференции по итогам G20 в субботу в Осаке, отвечая на вопрос о том, действительно ли условием возвращения РФ в ПАСЕ было освобождение украинских моряков. Об этом сообщает Интерфакс.



По словам российского президента, вопрос по украинским морякам будет решен «спокойно в рабочем режиме».

Он также намекнул на возможный обмен моряков на задержанных в Украине россиян. «У нас есть вопросы по некоторым людям, задержанным в Украине», — добавил Путин.



Путин также подтвердил, что тема освобождения незаконно задержанных украинских моряков была одной из ключевых на его встречах с президентом США Дональдом Трампом на саммите G-20 в Осаке.

«Эта тема поднималась — я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на «двадцатке», — сказал Путин.

Он отметил, что «говорили по другим, естественно, проблемам, но эта тема тоже поднималась».

«Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании в Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой», — заключил Путин.

Напомним, 25 июня, накануне окончательного возвращения прав российской делегации в ПАСЕ, Россия направила посольству Украины в Москве ноту, в которой, среди прочего, предложила Киеву дать письменные гарантии того, что после освобождения моряков их судебное преследование будет продолжено.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал такую идею «дипломатическим разводом». По его словам, Москва пытается заставить официальный Киев, во-первых, признать совершение моряками уголовного преступления, во-вторых, признать правомерность судебного процесса над ними по законодательству РФ и, в-третьих, косвенно признать оккупацию Крыма.

27 июня Климкин обнародовал ноту России и ответ на нее украинского МИД в полном объеме. Глава МИД сделал это после того, как президент Владимир Зеленский раскритиковал Климкина за несогласование ответа Кремлю с главой государства