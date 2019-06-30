Алексей Бондарев
Я устал, я ухожу. Фильмы о кризисе среднего возраста
Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Андерс Аслунд
Путин признал, что санкции вредят РФ. К чему это приведет?
Евгений Черняк
Говорите, счастье не в деньгах? У вас нет ни того, ни другого
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Посол о возврате РФ в ПАСЕ: Европа требовала освободить моряков, но впоследствии сдалась

Вчера, 17:44
3794
Цей матеріал також доступний українською

REUTERS/Vincent Kessler/File Photo

ПАСЕ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба подтвердил, что РФ выдвигалось требование освободить украинских моряков из плена для возвращения в ПАСЕ, однако европейцы отступили от этого требования.

Об этом Кулеба заявил в эксклюзивном интервью Время. Итоги недели в эфире 5 канала.

По словам посла, переговоры о возвращении России в ПАСЕ активизировались еще в начале этого года.

«Для этого Кремль должен был выполнить три условия: вернуть Украину пленных моряков, предоставить доступ Комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и уплатить взносы», — заявил дипломат.

Однако потом, добавил посол, Европа дала понять России, что вернуться она может и без этих условий.

Вместе с тем, российская нота МИД Украины по морякам появилась не из-за решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию, а из-за наступления конечного срока, предоставленного Международным трибуналом ООН.

Читайте также:

Что такое ПАСЕ и какие права она вернула России. Максимально кратко

«Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию, а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже дошла до такого состояния, что могла вернуть их без уступок. Я думаю, произошло именно так», — подчеркнул дипломат.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Из-за этого семь национальных делегаций объявили демарш. Речь идет об Украине, Грузии, Польше, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

Украина ставит под сомнение свое дальнейшее участие в ПАСЕ.

Теги:   Дмитрий Кулеба Россия ПАСЕ

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

События

Вчера, 07:08

img
Стоп, машины. Киев вошел в пятерку городов Европы с худшими пробками
Политика

Вчера, 07:27

img
Гендиректор 1+1 рассказал, будет ли канал поддерживать Слугу народа
Технологии

Вчера, 10:00

img
Венчурное инвестирование серьезно дискриминирует женщин — Виктория Тигипко

ТОП 3

Геополитика

Вчера, 09:47

img
Привел в пример Медведчука: Путин ответил на обращение Зеленского вернуть украинских моряков
8150
Геополитика

29 июня, 18:42

img
Мировая пресса «разнесла» ПАСЕ, на восстановление репутации уйдут годы — Арьев
7762
Геополитика

Вчера, 04:10

img
Надо отменять: немецкий политик усомнилась в эффективности санкций против России
6174