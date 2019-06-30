Посол о возврате РФ в ПАСЕ: Европа требовала освободить моряков, но впоследствии сдалась Вчера, 17:44 3794 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Vincent Kessler/File Photo ПАСЕ REUTERS/Vincent Kessler/File Photo

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба подтвердил, что РФ выдвигалось требование освободить украинских моряков из плена для возвращения в ПАСЕ, однако европейцы отступили от этого требования.

Об этом Кулеба заявил в эксклюзивном интервью Время. Итоги недели в эфире 5 канала.

По словам посла, переговоры о возвращении России в ПАСЕ активизировались еще в начале этого года.

«Для этого Кремль должен был выполнить три условия: вернуть Украину пленных моряков, предоставить доступ Комиссару Совета Европы по правам человека в Крым и уплатить взносы», — заявил дипломат.

Однако потом, добавил посол, Европа дала понять России, что вернуться она может и без этих условий.

Вместе с тем, российская нота МИД Украины по морякам появилась не из-за решения ПАСЕ вернуть российскую делегацию, а из-за наступления конечного срока, предоставленного Международным трибуналом ООН.

«Просто так совпало, что в ночь с 24 на 25 июня как раз приняли эту резолюцию, а 25 истекал срок. Поэтому я подтверждаю, что тема моряков в ПАСЕ звучала. Но я убежден, что Россия не собиралась выполнять эти три требования, потому что они понимали, что коалиция в их пользу уже дошла до такого состояния, что могла вернуть их без уступок. Я думаю, произошло именно так», — подчеркнул дипломат.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Из-за этого семь национальных делегаций объявили демарш. Речь идет об Украине, Грузии, Польше, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

Украина ставит под сомнение свое дальнейшее участие в ПАСЕ.