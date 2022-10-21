«Это отчаяние». Кроме Ирана, Россия изучает договоренности с КНДР — Госдеп 21 октября, 10:01 Официальный представитель Госдепа Нед Прайс (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

По данным Госдепа США, помимо Ирана Россия изучает договоренности с Северной Кореей, поскольку не имеет возможности производить ключевые ресурсы для войны против Украины.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, то, что сейчас Россия «находится в отчаянии», не делает ее менее опасной.

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Представитель Госдепа отметил, что РФ обратилась к Ирану с просьбой предоставить товары, которые они сами не могут производить или покупать.

«Отчасти это является отражением экспортного контроля, санкций, экономических мер, которые мы ввели в отношении России», — сказал Прайс.

В сентябре в СМИ появилась информация, что на фоне своих колоссальных военных потерь в Украине и санкционных ограничений кремлевский режим пытается договориться о военной помощи с государствами-изгоями. В частности, РФ покупает артиллерийские снаряды и ракеты у Северной Кореи.