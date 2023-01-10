«Недооценивал глупость Путина». Военный эксперт Лоуренс Фридман описал эволюцию своих взглядов на войну и спрогнозировал, чего ждать дальше 10 января, 19:32 Украинские военные готовятся к стрельбе на линии фронта возле Бахмута (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Заслуженный профессор военных исследований королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман рассказал, как изменялись его взгляды на российское вторжение в течение 2022 года и от чего зависит будущее войны.

«Я написал пять колонок в период до войны и еще 35 после ее начала. В довоенных материалах вопрос заключался в том, будет ли война, и если да, то в какой форме. Как только началась война, вопрос возник, каким будет ее вероятное развитие. Большие вопросы были — и, к сожалению, остаются — о том, кто «победит», как долго будут продолжаться боевые действия и что нужно, чтобы положить им конец, наряду с риском применения ядерного оружия и экономическими аспектами войны», — пишет Фридман в своей колонке для NV.

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Он отметил, что не может претендовать на особое понимание решений российского диктатора Владимира Путина и предпочитает «говорить о появляющихся в поле зрения тенденциях, возможностях и событиях».

Военный эксперт констатировал, что даже если аргументы России о причинах вторжения были убедительнее, нельзя было бы оправдать ни начальный акт агрессии, ни жестокость и брутальность методов России.

Фридман отметил, что до войны понимал, что вторжение России может произойти, но в начале февраля считал, что «Путин очень ловко разыгрывает кризис и что он может считать, что достаточно получит конфликт, не вступая при этом в войну».

Однако, по словам военного эксперта, к 20 февраля стало ясно, что «этот кризис сам по себе не погаснет», поскольку на Донбассе была инсценирована «провокация, разыгранная как по сценарию, из которого стало известно, что президент Путин создает свой повод для войны».

«Конечно, я не сделал серьезного заявления, которое бы заключалось в том, что вот-вот начнется большая война. Я все больше убеждался в ее возможности, но это все равно казалось столь самоочевидно неразумным ходом, что я считал, что у Путина есть лучшие варианты. Поскольку эта дискуссия продолжалась и в Европе, и в Северной Америке, и даже в самой России вплоть до момента вторжения, не я один недооценивал глупость Путина. Я более чем самокритически отношусь к тому, что во всех своих предположениях я фокусировался на Донбассе как на наиболее вероятной арене военных действий (на самом деле не поддерживалась дислокацией российских сил, но казалась более управляемой) и по поводу того, где мог бы быть потенциальный дипломатический прорыв», — написал Фридман в своей колонке.

Он добавил, что не оценил, «как логика ситуации и собственные опусы Путина означали, что он стремился к намного более радикальному результату, чем обеспечение будущего анклавов в Донецке и Луганске».

В начале войны военный эксперт считал, что даже если Путин одержит военную победу, ему будет трудно одержать победу политическую.

В то же время Фридман признал, что переоценивал российскую армию, которая не смогла использовать преимущество в боевой мощности из-за плохой логистики и несовершенных командных структур.

Также он обращает внимание на доминирование Украины в информационном пространстве.

«Украинцы доминировали в информационном пространстве. «В то время как Россию представляет все чаще изображаемый мультяшным злодеем президент, Украина храбро и красноречиво ведет свой народ вперед в момент серьезной опасности». Я уже отметил, что „россияне, похоже, избрали более безжалостную стратегию, полагаясь на артиллерию, что в свою очередь приведет к ужасным потерям гражданского населения и имущества“», — отметил Фридман.

Также военный эксперт предполагал, что Россия сможет более успешно использовать свою военную силу, и это, по его словам, произошло на юге Украины.

В то же время, до марта он понял, что «теперь „смена режима в Москве столь же вероятна, как и в Киеве… Когда мы узнаем больше о том, как закончится эта война, мы лучше поймем, чем закончится режим ( Путина)“».

«К концу весны я пришел к выводу, что ключом к окончанию конфликта является сухопутная битва. Так или иначе, российские войска нужно будет изгнать», – рассказал Фридман.

Также военный эксперт заявил, что никогда не верил в правдоподобность сценария использования Россией ядерного оружия, «потому что тогда было бы нивелирование эффективной роли ядерного сдерживания в путинской стратегии, которую он не хотел бы ставить под угрозу, для убеждения США и НАТО не принимать непосредственное участие в боевых действиях».

Кроме того, он отметил, что сначала переоценил влияние санкций, но никогда не предполагал, что они окажутся решающими.

«Я осознал необходимость не поддаваться настроению момента, например, когда летом война для Украины стала намного тяжелее. Тогда я мог видеть, как россияне истощали себя в летних боях без особого успеха, а украинцы набирали силу по мере того, как начинала действовать поддержка Запада», — написал Фридман, напомнив, что утверждал, что россияне адаптируются, становясь в основном армией XX века, тогда как украинцы становятся армией XXI века и в перспективе должны получить более эффективные вооруженные силы.

Военный эксперт считает, что большие украинские прорывы в сентябре были неизбежны и, по его словам, он верит, что украинцы до сих пор имеют преимущество в сухопутных битвах.

«За последние несколько месяцев бросающимся в глаза стало увеличение разрыва между целями, заявленными Путиным, и имеющимися в его распоряжении военными возможностями. Было несколько моментов, когда Путин, возможно, сделал шаги, чтобы сократить свои потери, например, отступление из Киева в конце марта или после украинских наступлений в сентябре. В обоих случаях он удвоил ставку», – отметил он.

Фридман пишет, что с начала сентября его анализ действий и стратегии Путина стал гораздо мрачнее, поскольку тот «начал представлять эту войну своеобразной цивилизационной битвой, а не попыткой защитить русскоязычных жителей Донбасса», а объявление об аннексии четырех украинских областей сделало серьезное мирное соглашение почти невозможным.

Двумя ключевыми аспектами новой путинской стратегии в сентябре были массовая мобилизация, которая позволила укрепить оборонные позиции и подготовиться к возможному возобновлению наступления весной, а также намеренное нанесение ударов по украинским городам и критически важной инфраструктуре, напомнил военный эксперт.

Он добавил, что удары РФ по украинской критической инфраструктуре он оценил как «истерику социопата» и до сих пор не думает, что они приносят России стратегическую выгоду, хотя и признает, что недооценил эффективность и безжалостность этой кампании.

«Российская тактика по-прежнему кажется лишенной воображения и шокирующей потерями жизней своих солдат. Битва за Бахмут в Донецкой области, которая, казалось, давала россиянам наибольшую надежду на новое завоевание, похоже, оборачивается против них. Мне трудно понять, как они могут создать достаточную боевую мощность для новых наступлений, и все еще вероятно, что в ближайшие недели они терпят неудачу», — написал Фридман, признав одновременно, что недооценил возможности мобилизации для российской армии.

«Были многочисленные сообщения об уничтоженных подразделениях, низком моральном духе и даже о некоторых микромятежах, но пока нет ничего такого, что указывало бы на коллапс, который мог бы быть действительно опасным для российских вооруженных сил. Но это еще может произойти», – отметил он.

Ключевым фактором для развития событий в будущем для обоих сторон военный эксперт называет производство вооружения и снабжения.

Фридман подытожил эволюцию своих взглядов на войну, процитировав собственную последнюю полную оценку с конца ноября:

«Как это было с начала войны… суждения о том, кто побеждает, кто проигрывает, по-прежнему зависят от хода наземного боя. Но пока у России нет надежной концепции победы, тогда как Украина может одержать победу по крайней мере настолько, что оставит Россию с минимальными и непоследовательными приобретениями, при этом даже Крым останется уязвимым».

