Россия уже стратегически проиграла войну против Украины — глава штаба обороны Британии
Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин (Фото:Royal Navy/facebook.com)
Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия уже стратегически проиграла войну против Украины.
Он отметил, что РФ понесла большие потери и усилила НАТО, к которому хотят присоединиться Финляндия и Швеция, сообщает Русская служба Би-би-си.
«Это ужасная ошибка со стороны России. Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину», — считает Радакин.
По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин может добиться тактических успехов в ближайшие недели, но для этого ему уже пришлось использовать около 25% мощи своей армии.
Такой высокой ценой Путин смог отвоевать крошечную часть территории, получив при этом 50 тысяч человек убитыми или ранеными, добавил Радакин.
Он заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе поставками большого количества оружия.
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