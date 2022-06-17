Россия уже стратегически проиграла войну против Украины — глава штаба обороны Британии

17 июня, 07:10
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Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин (Фото:Royal Navy/facebook.com)

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин (Фото:Royal Navy/facebook.com)

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия уже стратегически проиграла войну против Украины.

Он отметил, что РФ понесла большие потери и усилила НАТО, к которому хотят присоединиться Финляндия и Швеция, сообщает Русская служба Би-би-си.

«Это ужасная ошибка со стороны России. Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину», — считает Радакин.

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По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин может добиться тактических успехов в ближайшие недели, но для этого ему уже пришлось использовать около 25% мощи своей армии.

Такой высокой ценой Путин смог отвоевать крошечную часть территории, получив при этом 50 тысяч человек убитыми или ранеными, добавил Радакин.

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Он заверил, что Великобритания будет поддерживать Украину в долгосрочной перспективе поставками большого количества оружия.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Великобритания Украина Война России против Украины

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