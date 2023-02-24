РФ уже проиграла войну против Украины и не сможет захватить Киев — Белый дом 24 февраля, 12:02 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Белом доме заявили, что Россия РФ уже проиграла войну против Украины и не сможет захватить Киев.

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CNN сказал, что через год после начала полномасштабного вторжения Украина уже помешала РФ осуществить ее главную цель — захватить Киев.

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«Целью России в этой войне было стереть Украину с лица земли, захватить столицу и уничтожить Украину, поглотить ее Россией. Они не смогли этого сделать, и они не в состоянии сделать этого», — подчеркнул он.

Салливан добавил, что США со своей стороны сделают все возможное, чтобы предоставить Украине необходимую ей военную помощь.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что победой для Украины в войне будет освобождение всех территорий до границ 1991-го, а РФ в нынешнем виде не будет существовать.