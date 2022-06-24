Блинкен: Россия уже проиграла войну, а Путин не достигнет своей цели

24 июня, 21:50
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Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия уже проиграла войну, а российский диктатор Владимир Путин не достигнет своих целей.

«Украинцы обороняются с невероятной отвагой, а Россия уже проиграла. Целью Путина, как он сам говорил, было уничтожение Украины как независимой и суверенной страны. Эта цель потерпела неудачу», — сказал он во время брифинга.

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Он подчеркнул, что суверенная и независимая Украина будет существовать дольше, чем будет жить Путин, а РФ несмотря на незначительные успехи на Донбассе понесла значительные потери.

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«По данным нашей разведки, войска РФ страдают от низкого боевого духа, высокого уровня смертности, проблем с техникой и руководства, которое отказывается сообщать им о реальном положении дел на поле боя», — подчеркнул Блинкен.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Владимир Путин Энтони Блинкен Война России против Украины

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