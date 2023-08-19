Россия уже проиграла в войне против Украины, первоначальная цель не достигнута — Байден 19 августа, 03:16 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Россия не в состоянии достичь объявленных целей своего полномасштабного вторжения в Украину. Страна-агрессор уже проиграла в войне.

Об этом заявил президент США Джо Байден, передает CNN.



В своем выступлении после трехстороннего саммита с премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сук Елем он назвал аргументацию российского диктатора Владимира Путина относительно полномасштабного вторжения в Украину «смехотворной».

Видео дня

«Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, о которой она заявила. Это невозможно…» — сказал он.

Также Байден отметил, что последствия войны РФ против Украины «выходят далеко за пределы Европы».

«Представьте, если бы мы ничего не сделали. И было сразу понятно… что мы в ситуации, когда это может произойти где угодно. Если бы мы остановились, какой сигнал это послало бы Китаю в отношении Тайваня? Какой сигнал это послало бы всему миру?» — озвучил мнение президент США.

«Вторжение — это не только европейская проблема; такого вторжения не было со времен Второй мировой войны», — высказался он.

Байден позитивно отметил реакцию Токио на полномасштабную военную агрессию России против Украины.

Он также заявил, что Япония «также продемонстрировала сильное лидерство в G7 и внесла значительный вклад в финансовую и гуманитарную помощь Украине, а также в (предоставлении) нелетального военного оборудования».