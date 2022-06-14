«Унижение России уже произошло». Профессор Ратгерского университета Александр Мотыль — о положении страны-агрессора 14 июня, 16:58 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Александр Мотыль рассказал Радио НВ, что унижение России уже произошло, и выразил надежду, что ее политическая культура сможет изменить полный крах режима Путина. (Фото:Olena Tregub via Facebook)

Александр Мотыль — специалист по изучению Украины, России и стран бывшего СССР. В эфире Радио НВ ученый комментирует колонку для американского издания The Hill, посвященную тому, что унижение России должно произойти и неизбежно.



— Считаете ли вы на самом деле, что унижение России неизбежно?



— Кстати, оно уже произошло. Можно сказать, что 27 февраля произошло, потому что тогда были планы блицкрига, Россия должна была захватить Киев и не захватила. А потом, как вы знаете, через несколько недель должна была отступить от Киевской, Сумской и Черниговской областей. Это было тройное унижение.

Видео дня

А теперь пытаются захватить всю Луганскую и Донецкую области и тоже не совсем удается так, как должно было произойти. Так что унижение уже произошло. А тем более оно произойдет, как я аргументировал в своей статье: Россия или вообще россияне считают, что они — Богом данная страна. И в таком случае учитывая, как они к себе относятся, чего от себя требуют и чего требуют от других в их отношении к самой России, то какое-то унижение неизбежно. Просто невозможно быть такой страной в современном мире, тем более, что эта страна очень правдоподобно проигрывает войну против Украины, таким образом, какое-то унижение будет.

В таком случае не вопрос, будет ли унижение, единственный вопрос остается — каким оно будет и сколько этого унижения будет. Будет ли очень много, или будет меньше, произойдет ли скоро, или через несколько месяцев или через несколько лет. Но что будет унижение, то да, конечно, есть и будет, и будет еще больше.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.