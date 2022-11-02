РФ больше не доминирует. В Центральной Азии все больше поддерживают Украину — представительница Нацфонда США в поддержку демократии 2 ноября, 15:57 Российский диктатор Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите СНГ в Астане (Фото:REUTERS/Turar Kazangapov)

Старший директор по делам России и Евразии амеркианского Национального фонда в поддержку демократии Мириам Ланская заявила, что РФ больше не доминирует в Центральной Азии.

Об этом она заявила во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка.

«Страны Центральной Азии пытаются осторожно маневрировать, поддерживая Украину. Россия уже не является доминирующим игроком в Центральной Азии», — сказала Ланская.

Видео дня

По ее словам, состоявшиеся в январе этого года протесты и смена власти в Казахстане «могут стать очень интересной аналогией того, что может произойти в России, если неожиданно наступит вакуум».

Также представительница Национального фонда в поддержку демократии убеждена, что в самой России существует запрос на большую автономность входящих в ее состав республик, в частности, на Кавказе.

«Имеющиеся отдельные движения на обретение независимости довольно единичны. Мы видели это за последние 30 лет только на примере Чечни, и как это кроваво закончилось», — резюмировала она.

С 15 по 16 сентября в Самарканде проходил саммит ШОС. Он ознаменовался публичным унижением Путина, которому пришлось оправдываться перед лидерами стран-участниц за агрессию РФ против Украины.

Также Путину пришлось ждать, в частности, перед встречей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. До этого российский диктатор часто сам демонстративно опаздывал на встречи.

В целом, участники саммита относились к Путину совсем иначе, чем раньше, на уровне протоколов и ритуалов.