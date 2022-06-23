«По двум направлениям». Кремль уже начал аннексию оккупированных после 24 февраля территорий — Геращенко 23 июня, 16:57 Цей матеріал також доступний українською Сергей Кириенко (на фото), по словам Антона Геращенко, курирует аннексию Россией захваченных после 24 февраля территорий Украины (Фото:АНО Россия — страна возможностей (rsv.ru))

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко в интервью НВ заявил, что Кремль уже начал аннексию оккупированных после 24 февраля территорий Украины.



По его словам, ответственным за аннексию этих территорий назначен замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Причем аннексия будет идти по двум направлениям. Первое направление по типу так называемых „ЛДНР“, которые типа признаны Российской Федерацией независимыми суверенными государствами. А второе направление — освоение оккупированных территорий, которые захвачены после 24 февраля», — сказал Геращенко.

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По его словам, все, кто будут сотрудничать с оккупационными администрациями и занимать в них посты будут подлежать уголовной ответственности по статье государственная измена.

«То есть до пожизненного заключения, если попадут к нам в руки, или же эти люди будут уезжать вместе с оккупационной армией и жить на территории РФ», — уточнил советник главы МВД.

Геращенко выразил уверенность, что попытки установить оккупационные администрации закончатся ничем, «потому что в существующих условиях другого пути как полное освобождение территорий Украины у россиян не будет».

«Санкции будут сжиматься дальше, украинская армия получит больше оружия от наших западных партнеров (на что я очень надеюсь) и соответственно они покинут территорию Украины как силой оружия, так и силой экономических и дипломатических санкций», — заявил советник главы МВД.

12 мая НВ рассказывал о четырех сценариях присоединения Херсонской области, которые придумали в России, и о том, что ни один из них не срабатывает.

31 мая советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты начали процедуру приема документов для получения российского паспорта в Мариуполе, и назвал это «фактической аннексией» города.

В то же время в захваченных Россией городах Украины разворачивается движение сопротивления. Эксперты считают, что партизанами стали тысячи человек.

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