Почему Россия уже failed state — отвечает редактор The Economist 3 декабря, 08:26 Поврежденный бигборд с надписью «Будущее — вместе с Россией» в освобожденном от российской оккупации Херсоне (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Редактор издания The Economist Аркадий Островский в интервью Радио НВ объяснил, почему Россия уже является failed state (несостоявшееся государство — ред.).

«В какой-то степени она уже failed state. Потому что она соответствует всем определениям», — сказал Островский Радио НВ.

В частности, он отметил, что у России нет признанных внешних границ.

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«Потому что она, исходя даже из логики Кремля, при том, что они сделали вид, что они аннексировали территории, они их не контролируют. Никто не знает сейчас, где черты конституционные даже заканчиваются у России, потому что она нарушила не только границы Украины, но она нарушила таким образом свои собственные границы, через эту идиотскую аннексию, этот спектакль, который они устроили», — объяснил редактор The Economist, отметив, что РФ не контролирует не только Херсон, но и часть собственной территории — Кавказ и, в частности, Чечню, где не соблюдаются российские законы, а действующая власть не установлена в конституционном порядке.

Островский также указал на то, что в России государство утратило монополию на насилие.

«Потому что Путин в течении многих лет уже, поскольку главная задача для него — сохраниться у власти и удержать эту власть и это параноидальная достаточно кремлевская власть, она постоянно создает какие-то сверхструктуры, параллельные структуры», — объяснил он причину этого явления.

Одним из примеров редактор The Economist назвал военную структуру Евгения Пригожина, — «бывшего уголовника, который набирает с российских колоний и тюрем людей и кидает их в качестве „пушечного мяса“ в Бахмуте».

По словам Островского, это связано с тем, что Кремль не может опереться на институты, у которых есть эта монополия на насилие, потому что не доверяет им.

«И вот эта бесконечная такая параноидальная пирамида насилия, это и есть потеря монополии. Есть какие-то бандформирования практически, которые сейчас находятся на территории Украины, но которые отчасти существуют уже и на территории самой России. И что будет с этими бойцами так называемыми, которые будут потом возвращаться обратно, тоже не очень понятно», — подчеркнул он, предположив, что создание параллельных силовых структур может привести к всплеску насилия внутри России и являются угрозой для самой государственности.

В начале ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что власть в стране-агрессоре России стремительно переходят в руки уголовно-террористической группировки — «силовые функции делегированы кадыровским карательным отрядам и пригожинским зекам».

По словам Данилова, Россия превратилась в типичную failed state.

