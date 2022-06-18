Россия увеличила количество провокаций в Сирии — WSJ 18 июня, 06:46 Цей матеріал також доступний українською Обстрелы в Сирии (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Stringer)

Россия в июне увеличила количество провокаций в Сирии. В частности, Россия нанесла авиаудары по гарнизону Аль-Танф, недалеко от границы Сирии с Иорданией.

Об этом пишет WSJ.



В этом месяце россияне провели серию операций против коалиции в Сирии, которую возглавляют США. В частности, Россия нанесла авиаудары по гарнизону Аль-Танф, недалеко от границы Сирии с Иорданией на юго-востоке Сирии, где американские войска проводят миссию по обучению и консультированию местных бойцов. Россия сообщила США, что она наносила авиаудары в ответ на ожидаемое нападение на сирийские правительственные силы, что могло привести к ранениям и уничтожению транспортного средства.

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Вскоре после этого российские истребители, в том числе два Су-35 и один Су-24, пролетели над Аль-Танфом, прежде чем нанести удар по боевому посту в гарнизоне. Предыдущее сообщение об ударе подсказало официальным лицам США, что российские военные не наносили активных ударов по американским войскам, а преследовали миссию США в Сирии.

В гарнизоне Аль-Танф базируются 200 американских военнослужащих.

Американские вооруженные силы не находились вблизи базы при ударах, и в результате удара не было потерь. Но эта операция обозначила то, что в этом месяце американский военный чиновник охарактеризовал как «значительное увеличение провокаций».

Также на этой неделе российские перебросили два истребителя Су-34 туда, где США проводили рейд, на северо-востоке Сирии.

Глава Центрального командования США генерал армии Эрик Курила сказал, что «недавнее поведение России было провокационным и эскалационным». США стремятся избежать конфликта с Россией в Сирии.

Отмечается, что российская эскалация в Сирии чревата прямым конфликтом с США.

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