Россия утверждает, что введет «режим прекращения огня» 6−7 января 5 января, 17:10 Украинский военнослужащий на уничтоженной российской военной технике (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января, утверждают российские пропагандисты.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с главой кремлевского режима в четверг, 5 января, призвал его подкрепить «призывы к переговорам» односторонним прекращением огня.

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Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с Эрдоганом 5 января сообщил, что они обсудили украинскую формулу мира, ситуацию на Запорожской АЭС, зерновое соглашение и обмен военнопленными при посредничестве Турции.

Ранее Зеленский призывал страну-террориста вывести свои войска с международно признанной территории Украины на Рождество. Он подчеркивал, что вывод оккупационных войск с территории Украины обеспечит надежное прекращение огня.

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