«Время ограничено». Россия утратила боевую мощь и еще не восстановила ее — главком ВС Литвы 30 ноября, 14:28 Херсон после деоккупации (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Время на усиление вооруженных сил Литвы «ограничено», так как после войны против Украины российская оккупационная армия якобы восстановится и может попытаться вторгнуться уже в страны Балтии.

Об этом заявил командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис в комментарии LRT.

Генерал-лейтенант побывал в конце ноября в Пентагоне, где обсудил с военачальниками армии США поддержку Украины и усиление восточного фланга НАТО.

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«Мы должны использовать время, когда Россия, конечно, еще не восстановила свои возможности и, вероятно, утратила боевую мощь в этой войне. Но время действительно ограничено», — заявил командующий литовской армией.

29 ноября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис призвал коллег по НАТО предоставить Украине танки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что странам НАТО необходимо срочно увеличить производство вооружения.

