Россия все больше уступает инициативу в войне — британская разведка 31 мая, 09:41 Британская разведка заявила, что Россия все больше уступает инициативу в войне (Фото:REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii)

С начала мая 2023 года Россия все больше уступает инициативу в войне и реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к собственным военным целям, сообщила британская разведка в среду, 31 мая.

В ведомстве заявили, что в течение мая 2023 года Россия 20 ночей наносила односторонние удары беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами по Украине.

«Россия достигла незначительного успеха в достижении своих вероятных целей — нейтрализации усовершенствованной противовоздушной обороны Украины и уничтожении украинских контратакующих сил», — сказано в сообщении.

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Разведка добавила, что на местах РФ передислоцировала силы, чтобы реагировать на нападения на западе России.

В оперативном плане российские командиры, вероятно, пытаются создать резервные силы и разместить их там, где, по их мнению, состоится украинская контратака.

«Однако это, вероятно, было подорвано тем, что незадействованные силы взамен были направлены на заполнение дыр на линии фронта вокруг Бахмута», — сказано в сообщении.