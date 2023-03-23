«За свою карьеру не видел такого». Американский генерал рассказал об опасных провокациях самолетов РФ над базой США в Сирии 23 марта, 10:25 Гарнизон Ат-Танф, 2017 год (Фото:United States Army via Wikipedia)

Российские самолеты около 25 раз пролетали над военной базой США Ат-Танф в Сирии, увеличивая вероятность непреднамеренной эскалации между двумя странами. Об этом командующий авиационным компонентом объединенных сил Центрального командования США генерал-лейтенант Алексус Гринкевич рассказал NBC News.



По его словам, в феврале американские военные ни разу не фиксировали пролетов самолетов Военно-воздушных сил РФ над этой базой, в январе их было 14. Такие данные за март Гринкевич назвал «существенным увеличением» активности авиации РФ в этом районе. Он подчеркнул: такие действия России провокационны, а для атаки на американские цели причин нет.

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Как пишет NBC, в частности, над американской базой пролетают истребители-бомбардировщики Су-34. Некоторые оснащены оружием класса «воздух-воздух», другие — боеприпасами класса «воздух-земля». Гринкевич напомнил об атаке российского самолета на американский дрон MQ-9 над Черным морем и заявил, что такие пролеты «увеличивают риск просчетов».

Американские военные использовали линию связи с российскими военными, чтобы выразить свой протест против действий российских ВВС, но это не остановило полеты. Командование РФ заявляло, что не признает все небо над Ат-Танфом зоной ответственности США. Свои полеты объяснили «реакцией на действия анти-игиловской коалиции» в этом районе, рассказал американский генерал.

Гринкевич сказал, что пока пролеты российских самолетов не повлияли на операции США в Сирии, но это может произойти в будущем. Такие действия России противоречат соглашению Москвы и Вашингтона от 2019 года, в котором говорится о правилах поведения военных в воздушном пространстве над Сирией. Однако, по словам генерала, в последние месяцы РФ, похоже, отказалась их выполнять, но продолжает настаивать: США не могут приближаться к российским военным объектам.

«На самом деле это отвлекает от борьбы с ИГИЛ[…] Я не беспокоюсь за открытые боевые действия, я беспокоюсь за просчеты, непрофессиональные или незрелые действия с чьей-либо стороны. За всю свою карьеру я ни разу не видел такого пренебрежения согласованными протоколами и правилами разрешения конфликтов. Так что то, что мы наблюдаем сейчас, совершенно уникально», — добавил Гринкевич.