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Россия ускорила развертывание ракет, нарушающих договор с США – WSJ

Сегодня, 12:41
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EPA

РФ развернула четвертый комплекс с ракетами 9М729

Россия ускорила развертывание ракет 9М729, нарушающих Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников издания, в преддверии выхода США из договора, РФ развернула четвертый комплекс с ракетами 9М729.

2 февраля США объявят о начале процедуры выхода из ракетного договора. После объявления официальный процесс выхода займет шесть месяцев.

Заместитель Госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что выход Вашингтона из Договора развяжет руки американским военным.

Россия назвала выход США из договора неотвратимым.

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