«Привлекательный союзник». В ISW объяснили, зачем Россия усиливает сотрудничество с африканскими странами 29 июля, 07:44 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Россия, вероятно, усиливает двустороннее и многостороннее сотрудничество с африканскими странами с целью представить себя более привлекательным союзником, чем «коллективный Запад».

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

На саммите Россия-Африка, который прошел 27−28 июля в российском Санкт-Петербурге, лидеры африканских стран, в частности президент Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Сенегала Маки Салл, президент ЮАР Сирил Рамафоса, а также глава Комиссии Африканского Союза Мусса Факи Махамат призвали российского диктатора Владимира Путина рассмотреть возможность урегулирования войны в Украине путем переговоров.

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В ISW отмечают, что Кремль, вероятно, пытается представить себя рассматривающим мирный план, для того, чтобы способствовать текущим российским информационным операциям, которые делают вид заинтересованности в урегулировании путем переговоров, одновременно стремясь замедлить западную помощь Украине.

На самом деле, отмечают аналитики, Кремль не продемонстрировал никакого намерения существенно участвовать в любом мирном процессе.

Махамат также заявил, что перебои в поставках энергии и зерна должны быть прекращены. Он, вместе с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси прямо призвали к возобновлению зерновой сделки.

Аль-Сисси также ретранслировал тезис Кремля о том, что Россия вышла из зерновой сделки, поскольку зерновой коридор якобы «не способствовал поставкам зерна в беднейшие страны», хотя сам Путин называл убытки российских производителей из-за низких цен на зерно основной причиной выхода из соглашения.

Аналитики отмечают, что африканские страны не полностью поддерживают позицию страны-агрессора России о прекращении зерновой сделки, но надеются сохранить экономические и безопасностные обязательства, предоставленные Путиным, поскольку их вероятная основная цель — смягчить экономические последствия войны в Украине, повлиявшие на их экономики.

Ранее сообщалось, что на саммите Россия-Африка в Санкт-Петербурге присутствовали 17 глав африканских государств, по сравнению с 43 на предыдущем саммите. Большинство лидеров стран Африки отказались от участия.

В разведке Британии отмечали, что последствия войны России против Украины усилят отсутствие продовольственной безопасности в Африке как минимум на следующие два года. Кроме срыва поставок, российская блокада Черного моря приведет к росту цен на зерно.

В Государственном департаменте США подчеркнули, что возобновление поставок зерновых из Украины через Черное море является проблемой, которая носит не региональный, а глобальный характер.

Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения 17 июля, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

