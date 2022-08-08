Несмотря на катастрофические последствия. Россияне уничтожают свои месторождения газа — Лана Зеркаль 8 августа, 19:13 Надпись «Газпром» на фасаде бизнес-центра в Санкт-Петербурге (Фото:REUTERS)

Лана Зеркаль, юристка, дипломатка и советница министра энергетики Украины в интервью журналистке Елене Трибушной рассказала, что, уменьшая добычу газа, россияне уничтожают свои месторождения, несмотря на катастрофические последствия.



«Фактически россияне уменьшают свою добычу и уничтожают свои месторождения, и делают это планомерно, несмотря на то, что это будет связано с безумной безработицей в Сибири и может привести к катастрофическим последствиям для их же населения и не только для населения», — заявила Зеркаль.



Видео дня

Она добавила, что это связано с тем, что с декабря начнет работать нефтяное эмбарго, и у России осталось очень мало времени, чтобы его не допустить.



Минэнерго РФ на неопределенный срок прекратило предоставление ряда данных о добыче и продаже нефти газа и угля.



В апреле власти России признали неизбежное падение добычи газа в 2022 году.



27 июля прокачка газа через Северный поток сократилась до 31 млн кубометров в суточном исчислении — 20% от его мощности. После этого спотовые цены на газ в Европе взлетели выше $2300 за тысячу кубометров, хотя 26 июля не дотягивали и до $2100.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.