«Следующие 10 лет будут кровавыми». Россия превращается в уменьшающееся государство — Портников о РФ, Центральной Азии и роли Китая 26 мая, 10:31 NV Премиум Впереди лидеров стран, входивших в состав СССР, российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

ВСУ сейчас защищают не только возможность Украины остаться на политической карте мира, убежден украинский публицист и политолог Виталий Портников.

Они защищают, уверяет он, возможность остаться на политической карте мира всех бывших советских республик — и Казахстана, и Узбекистана, и Туркмении, и Молдовы.

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От того, как пройдет наша война, считает политолог, будет зависеть, в каких географических границах будет существовать в дальнейшем РФ — в границах Советского Союза, современной России или даже в меньших границах в результате отделения территорий.

Однако предостерегает: это долговременный процесс. Он прогнозирует, что следующие 10 лет пройдут именно в конфликтах, которые будут долгими, сложными, кровавыми, тревожными. А выживут, по его мнению, те, кто наберется терпения и сможет играть в долгую.

Какова в этом роль Китая и сможет ли Беларусь отдалиться от России, Портников рассказал в интервью Radio NV.

— Вся эта возня с ядерным оружием может быть попыткой Путина попугать мир тем, что у него в руках? Возможно, следующая комбинация — проведение так называемой операции под чужим флагом? Скажем, попытка применения тактического ядерного оружия, при которой диктатор Владимир Путин будет делать вид, что это вовсе не он, а белорусский узурпатор Лукашенко. Как вы считаете?

— Конечно, нет. Потому что размещение тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь предполагает, что контроль над этим ядерным оружием остается за президентом РФ. И чемодан с кодами находится в руках президента РФ.

Единственное, что может сделать президент Республики Беларусь, — это разрешить хранить определённое количество российского ядерного оружия на территории своей страны. Однако любая ответственность за применение этого тактического ядерного оружия [лежит] исключительно на самой РФ, на ее Вооруженных силах, на верховном главнокомандующем Вооруженных сил РФ Владимире Путине.