Утечка данных американской разведки. Россия научилась глушить старлинки секретным оружием: как этому противостоит Украина 19 апреля, 13:22 Украинский военнослужащий стоит у антенны Starlink в Бахмуте (Фото:Getty Images)

Попытки России перекрыть доступ украинских войск к интернету через спутниковую связь Starlink оказались более изощренными, чем было известно ранее.

Про це пише The Washington Post із посиланням на секретні документи американської розвідки, оприлюднені через витік у соцмережі.



Як пише видання, Москва місяцями експериментувала зі своїми системами радіоелектронної боротьби «Тобол», намагаючись порушити передачу даних Starlink в Україні.

Системи Starlink, розроблені компанією Ілона Маска SpaceX, надають доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети. Американський мільярдер постачав їх в Україну з початку російського вторгнення у лютому 2022 року. Також їх активно купують військовим волонтери.

Як свідчать дані розвідки, програма, «нібито розроблена для захисту супутників Кремля, може бути застосована для атаки на супутники, які використовують його супротивники», пише WP.

Компанія SpaceX відмовилася від коментарів.

Минулої весни Маск коротко прокоментував спроби Кремля атакувати цю технологію. Він пояснив, що, хоча Starlink продемонстрував свою стійкість до таких спроб «глушіння і злому», росіяни, схоже, активізують свої зусилля.

Костянтин Жура, речник міністерства оборони України, заявив, що офіційні особи в Києві знають про зусилля Росії і «вживають заходів для їх нейтралізації». Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Інформацію про те, що росіяни активно намагаються перешкодити роботі систем Starlink, підтверджують українські військові.

Фахівець з питань армійського зв’язку, радіоелектронної розвідки (РЕР) і радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сергій Бескрестнов, відомий також як блогер Сергій Флеш, розповів, як саме вони це роблять.

«Старлінк не вразливий для РЕБ на супутникових частотах, але виявляється всередині нього є GPS, який на жаль вразливий для РЕБ», — пояснює фахівець на своїй сторінці у фейсбуку.

За його словами, при придушенні сигналу GPS старлінк не може зареєструватися і навіть після реєстрації він втрачає швидкість до повного зникнення каналу. Причина відмови старлінка не в проблемах визначення місця положення терміналу, а у втраті синхронізації, яка йде від GPS.

«Якщо для придушення БпЛА росіяни ховали GPS РЕБ у низини, щоб ми його не знайшли, то тепер для придушення старлінків вони тягнуть його на висоти. Пілоти відразу це помітили: дрони навіть на землі не бачать сигнали GPS», — веде далі військовий.

Наприклад, у Бахмуті росіяни монтували GPS РЕБ на житлових висотках, зазначає Бескрестнов.

Військовий також пояснив, як можна протистояти цим перешкодам.

Один зі способів — це захистити старлінк з 4 сторін металевою сіткою з отворами менше як 5−7 сантиметрів, твердить військовий.

Але найпростіший варіант, за його словами, це опустити старлінк нижче рівня землі на пів метра. При цьому яма має бути широкою, щоб старлінк бачив супутники, додає фахівець.

Як нагадує Washington Post, старлінки виявилися життєво необхідними для українських військових. Вони забезпечують їм зв’язок на полі бою і дозволяють передавати розвідувальні дані.

Російські війська виводять з ладу інші засоби зв’язку, зокрема радіостанції і мобільні телефони, але супутникові сигнали важче перебити.

Залишається незрозумілим, чи були перебої в роботі старлінків, про які повідомляли в Україні, результатом російських експериментів з «Тоболом» або іншими засобами глушіння, наприклад «Тірада-2».

Українські війська повідомляли про порушення зв’язку в жовтні, коли вони просувалися до російських позицій під час успішних контрнаступів на півдні і сході. Тоді було припущення, що SpaceX обмежила доступ до інтернету в цих районах, щоб росіяни не могли ним користуватися.

Аналітики виявили щонайменше сім комплексів «Тобол» в Росії. Всі вони розташовані поруч з об'єктами, що використовуються для відстеження супутників.

Утім, принаймні три об'єкти, про які йдеться в аналізі американської розвідки, є найближчими до України і можуть бути застосовані для атаки на українські засоби зв’язку.

Один комплекс розташований під Москвою, один — поблизу Криму і ще один — у Калінінграді, пише WP.