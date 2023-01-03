Россия угрожает Японии «ответными мерами» из-за совместных военных учений с США 3 января, 19:13 Акция протеста в Италии с призывом остановить войну России против Украины (Фото:REUTERS/Flavio Lo Scalzo)

Россия считает постепенный отказ Японии от политики «мирного развития» и укрепления армии «серьезным вызовом» и угрожает «адекватными ответными мерами».

Об этом заявил заместитель главы российского МИД Андрей Руденко в интервью пропагандистам из ТАСС.

Среди шагов, которые вызывают «неприятие», Руденко назвал проведение крупномасштабных военных учений вблизи российских границ с привлечением зарубежных партнеров, принятие обновленной редакции доктринальных документов в сфере обороны и безопасности «с целью создания ударного потенциала», а также «беспрецедентное увеличение оборонных усилий».

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«Рассматриваем такую активность Токио как серьезный вызов безопасности нашей страны и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом. Предупреждаем, что в случае продолжения подобной практики будем вынуждены принять адекватные ответные меры с целью блокирования военных угроз России», — сказал Руденко.

27 ноября американский журнал Newsweek со ссылкой на информатора в Федеральной службе безопасности РФ сообщил, что Россия готовила нападение на Японию летом 2021 года — за несколько месяцев до того, как российская армия начала полномасштабное вторжение в Украину.