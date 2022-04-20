Позже сообщил о взломе. Подведомственный сайт МЧС России написал рекомендации «на случай ответного ядерного удара со стороны НАТО» 20 апреля, 05:32 Цей матеріал також доступний українською Россия пугает мир ядерным оружием (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ресурс подведомственного СМИ российского МЧС опубликовал рекомендации «на случай ответного ядерного удара со стороны НАТО».



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На сайте появилось сообщение о том, что «по оперативным данным во время массовых торжеств по поводу празднования Пасхи 24 апреля 2022 возможна угроза ответного ядерного удара со стороны НАТО».

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Фото: Скриншот сайта

Тем самым, ресурс МЧС РФ допустил возможность того, что Североатлантический альянс произведет соответствующий ответ на ядерный удар со стороны России.

Также ведомство попросило граждан РФ «самостоятельно привести подвальные помещения своих домов, а также близлежащие бомбоубежища в пригодный для проживания вид».

Позже ресурс оказался недоступен, а на его странице ВКонтакте появилось сообщение, что сайт взломали, а информация о ядерном ударе не соответствует действительности.

Фото: Скриншот

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен быть готов к тому, что Россия может использовать точечное ядерное оружие.



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