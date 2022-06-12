В РФ пригрозили Польше из-за наращивания сил НАТО
НАТО (Фото:Reuters / Pascal Rossignol)
В Министерстве иностранных дел РФ пригрозили Польше из-за наращивания сил НАТО. Там пообещали «соразмерную реакцию».
Об этом пишет Reuters.
Глава департамента МИД России по связям с Европой Олег Тяпкин заявил, что реакция Москвы на наращивание сил НАТО в Польше будет соразмерной.
«Реакция, как всегда, будет соразмерной и адекватной, направленной на нейтрализацию потенциальных угроз безопасности Российской Федерации», — сказал он.
Накануне посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заявил, что в Польше совершенно серьезно воспринимают публичные угрозы российских политиков в адрес страны и обсуждение на российском телевидении ядерных ударов по ней.
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