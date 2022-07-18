«Это не просто жуковщина». Чем Россия удивила всех, даже тех, кто не ожидал от нее человечности — военный

18 июля, 14:42
Эксгумация останков погибшего за несколько месяцев до этого российского оккупанта возле Харькова, 28 июня (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Эксгумация останков погибшего за несколько месяцев до этого российского оккупанта возле Харькова, 28 июня (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Военный эксперт и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в интервью Радио НВ рассказал, чем Россия удивила даже тех, кто не ожидал от нее человечности.

«Они максимально безжалостны к своим. Они настолько безжалостны, что это удивило всех. Даже тех, кто не ожидал от России человечности, гуманизма, они все равно удивили», — сказал Левин.

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По словам израильского офицера, это российское военное превосходство и качество.

«Нужно понимать, что это не просто „жуковщина“ — мясники, „сейчас мы забросаем [вас телами]“, они это превратили в качество. Я не удивлюсь, если там действительно считают, что 5 тыс. сгорело для того, чтобы взять Лисичанск, а они говорят: „Ого 5 тыс. тел кровью полили. Большая победа, на самом деле“. Какая-то людоедская ахинея», — сказал он.

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По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 38 450 своих военных.

Редактор: Анастасия Одинцова

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Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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