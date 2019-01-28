Россия удерживает военнопленного украинского моряка в аварийной камере - омбудсмен Сегодня, 21:47 52 Цей матеріал також доступний українською EPA Россия удерживает украинских моряков EPA

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что военнопленный украинский моряк Владимир Терещенко содержится в аварийной камере старого корпуса московского СИЗО.

Об этом омбудсмен написала в Facebook.

По словам Денисовой, в камере также нет горячей воды.

“Кроме того, Владимир до сих пор не получил ни одного письма от родных и друзей. Они пишут ему уже более двух месяцев, по несколько раз в неделю. Моряку отказали и в телефонных разговорах”, - отметила омбудсмен.

В связи с ситуацией Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к советнику Президента РФ, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову, и рассказала об этих грубых нарушениях со стороны РФ.

Напомним, что Лефортовский суд Москвы продлил незаконный арест захваченных в плен украинских моряков до 24 и 26 апреля 2019 года.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

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Москва инкриминирует украинским морякам "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными и требует немедленного освобождения.