«Россия убивает руками грузинских властей». Зеленский поручил выразить протест послу Грузии из-за состояния Саакашвили 3 июля, 19:51 NV

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 3 июля, заявил, что страна-агрессор Россия убивает третьего президента Грузии и украинского гражданина Михеила Саакашвили руками грузинских властей. Он поручил МИД вызвать посла Грузии и выразить ему протест.

Глава государства у себя в Telegram подчеркнул, что Украина не раз призывала Грузию «прекратить издевательства» и договориться о возвращении Саакашвили на украинскую территорию. Разные варианты помощи политику также предлагали партнеры в сотрудничестве с Украиной.

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«Сегодня я поручил МИД вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей», — сообщил Зеленский.

Он призвал официальный Тбилиси передать Украине Саакашвили для лечения, а также попросил партнеров не игнорировать его состояние и «спасти человека».

«Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь — это базовая европейская ценность», — напомнил президент.



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