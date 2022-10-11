«Не видим конца этой жестокости». Кислица в ООН заявил, что Россия убила членов его семьи 11 октября, 12:58 Сергей Кислица выступает на заседании специальной сессии Генассамблеи ООН 10 октября (Фото:Постійне представництво України при ООН / Perm Mission of Ukraine to the UN via Facebook)

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на заседании специальной сессии Генассамблеи ООН заявил, что Россия убила членов его семьи.

В начале своего выступления, на котором он представил проект резолюции Территориальная целостность Украины: отстаивание принципов Устава Организации Объединенных Наций, он отметил, что, хотя в Нью-Йорке только 4 часа дня, его день начался 14 часов назад «поскольку моя страна подверглась нападению».

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«Моя семья была в доме, который подвергся нападению. Они не смогли пойти в бомбоубежище, поскольку электричества не было. Россия уже убила нескольких членов моей семьи, и мы не видим конца этой жестокости», — заявил он.

Кислица подчеркнул, что нельзя надеяться на стабильный и прочный мир «до тех пор, пока нестабильные и безумные диктатуры существуют рядом с вами».

«Диктатура, которая активно использует ракетный террор против гражданского населения и инфраструктуры другого государства. Сегодня террористическая Россия обстреляла город-столицу Киев и многие другие украинские города по всей стране, использовав как минимум 84 ракеты и два десятка БПЛ. Энергообъекты, здания, школы, университеты, музеи и перекрестки дорог в центре городов были среди целей, которые позднее были объявлены министерством обороны России законными», — сказал постоянный представитель Украины в ООН.

Он также отметил, что, проигрывая на поле боя, Россия использует всю силу против мирных жителей украинских городов.

«Преднамеренное нападение на гражданских лиц — это военное преступление. Осуществив ракетные удары по гражданским лицам, которые спали у себя дома или шли на работу, детям, которые шли в школу, Россия вновь доказала, что она террористическое государство, которое нужно сдержать всеми возможными способами», — сказал Кислица.

В тексте его речи, опубликованном на странице Постоянного представительства Украины при ООН, его первых слов о гибели членов семьи нет.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия хотела, чтобы голосование за резолюцию Генассамблеи ООН за осуждение попыток аннексии украинских территорий было тайным, но проиграла.

10 октября, 107 стран поддержали проведение публичного, а не тайного голосования за проект резолюции, осуждающей псевдореферендумы российских оккупантов и попытку незаконной аннексии четырех областей Украины. Только 13 стран выступили против публичного голосования, еще 39 — воздержались, остальные — не голосовали.

Сообщалось также, что Кислица открыто назвал РФ государством-террористом после массированного ракетного обстрела 10 октября и сравнил Путина с Гитлером.