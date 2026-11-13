Россия предлагает превратить Молдову в федеративную республику, в состав которой войдут Гагаузия и непризнанное Приднестровье — Bild

13 ноября, 14:52
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Российские представители выдвинули жесткие условия касательно «нового европейского порядка безопасности» (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Российские представители выдвинули жесткие условия касательно «нового европейского порядка безопасности» (Фото: REUTERS/Gleb Garanich)

Россия предлагает преобразовать Молдову в федеративную республику, в состав которой, помимо прочего, войдут автономный регион Гагаузия и непризнанное Приднестровье.

Об этом сообщает таблоид Bild.

По информации издания, российские представители выдвинули жесткие условия касательно «нового европейского порядка безопасности» в ходе неофициальных переговоров о прекращении войны в Украине. Их также представили европейцам во время переговоров в Абу-Даби. Эти требования, помимо прочего, касались и Молдовы.

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Помимо преобразования страны в федерацию, Москва требует, чтобы в случае вступления страны в ЕС Приднестровье и Гагаузия имели возможность провести референдумы о независимости.

Также среди «уступок», озвученных РФ, — готовность вывести свои войска из Приднестровья.

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В октябре министр иностранных дел Йоханн Вадефуль заявил, что у России могут быть планы, выходящие за рамки войны против Украины , — в частности, в отношении Грузии, Молдовы и стран Балтии (Эстонии, Латвии и Литвы). По его мнению, о таких намерениях можно судить, исходя из заявлений российского диктатора Владимира Путина о распаде СССР.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Россия Молдова

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