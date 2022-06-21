«Брызганье слюной». Россия не ответит Литве больше, чем криками и бредом — интервью с Огрызко 21 июня, 19:07 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Грузовой поезд в Калининграде (Фото:REUTERS/Vitaly Nevar)

Не стоит ожидать реальных действий России по отношению к Литве после блокады транзита в Калининградскую область, ведь потенциал Москвы и стран НАТО несоразмерен, рассказал Радио НВ Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России.

— После того, как Литва прекратила транзит товаров через свою территорию в Калининградскую область, в России заявили, что теперь, если Евросоюз не исправит эту ситуацию с блокадой Калининграда, у России, мол, развязаны руки. А объясните, пожалуйста, на что эти руки могут решиться?

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— Давайте уточним: транзит не запрещен и не прекращен, прекращен транзит только тех товаров, которые подпадают под санкции Европейского Союза, это разные вещи. Поэтому нельзя говорить, что есть какая-то блокада этой Калининградской области, что-то в таком духе, это все абсолютный бред. А почему сейчас идет нагнетание? Вы же знаете, что в Российской Федерации есть одно оружие — это оружие шантажа и угроз, ну там где-то далеко лежит ядерное, все остальное не работает. Сейчас это все идет именно по такому направлению и я думаю, что в ближайшие дни нам предстоит еще большее брызгание слюной со стороны московских пропагандистов, а также руководителей, которые будут говорить, что бедную Россию оторвали от ее «исконно русской земли». Что за этим? За этим ничего, потому что у Москвы нет никаких доводов и никаких шансов в борьбе со странами НАТО. Это очевидно даже для непосвященных. Поэтому дальше этого очередного крика «нас (то есть Россию) окружили, нас презирают, нас ни во что не ставят» не пойдет.

— Я здесь уточню, о каких товарах идет речь. Запрет затронул уголь, металлы, цемент, строительные материалы. По словам губернатора Калининградской области, это составляет 40−50% грузов. Вы только что сказали, что у России нет шансов для борьбы со странами НАТО, но гипотетически мы можем предположить, что сейчас Россия скажет, мол, этот запрет транзита на некоторые наши товары представляет опасность для нашей страны, для нашей экономики, возьмет и попробует какое-то вторжение в Литву. Есть ли у нас четкая стопроцентная уверенность, что НАТО точно начнет за Литву бороться?

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