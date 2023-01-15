Без России. Из-за войны в Украине влияние России на Ближнем Востоке в 2023 году ослабнет — The Economist 15 января, 13:50 Эксклюзив NV Встреча Владимира Путина с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, июль 2022 года (Фото:Kremlin.ru)

Даже до вторжения Саудовская Аравия импортировала из России вдвое меньше, чем из Нидерландов. В состоянии войны Россия способна предложить Ближнему Востоку еще меньше, напоминает Грег Карлстром, корреспондент на Ближнем Востоке журнала The Economist.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Лише рік тому здавалося, що вплив Володимира Путіна на Близькому Сході зростає. У грудні 2019 року Росія та Єгипет провели спільні військово-морські навчання в Середземному морі та заявили про подальшу співпрацю. Головний суверенний фонд Абу-Дабі Mubadala зробив свою найбільшу інвестицію у Росію, придбавши 1,9% акцій нафтохімічного велетня Сибур. Голова групи найманців Вагнера Євген Пригожин робив публічні прогнози щодо результатів майбутніх виборів у Лівії.



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Перемотайте події на рік уперед. Російські збройні сили загрузли. Mubadala призупинив інвестиції. Пригожин зайнятий примушуванням засуджених до військової служби в Україні, що лишає йому мало часу для аналізу лівійської політики. Вторгнення в Україну зменшило роль Росії на Близькому Сході. У 2023 році вона зменшуватиметься й надалі.