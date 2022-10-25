У России нет преимущества в воздухе, она все больше рискует авиацией в Украине — британская разведка 25 октября, 10:00 С момента вторжения в Украину Россия не смогла добиться превосходства в воздухе (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

По данным британской разведки, с момента вторжения в Украину Россия не смогла добиться превосходства в воздухе, чтобы надежно осуществлять эффективную авиационную поддержку вблизи линии фронта.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что с начала вторжения РФ потеряла по меньшей мере 23 ударных вертолета Ка-52, что составляет более 25% парка воздушных сил РФ, состоящего из 90 вертолетов Ка-52, и почти половину от общих потерь вертолетов в Украине.

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Российские ударные вертолеты особенно пострадали от украинских переносных зенитно-ракетных комплексов, поскольку часто работают в условиях меньшего прикрытия со стороны боевых самолетов, чем предусмотрено российской военной доктриной.

«Россия все еще не в состоянии поддерживать достаточное преимущество в воздухе для того, чтобы надежно осуществлять эффективную авиационную поддержку возле линии фронта, а ее артиллерийские боеприпасы заканчиваются» — говорится в сообщении.

Российское командование, вероятно, все чаще прибегает к рискованным вылетам ударных вертолетов как к одному из немногих доступных вариантов оказания непосредственной поддержки войскам в бою, отметили в ведомстве.