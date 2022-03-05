Военная аналитика Ивана Яковины. Россия теряет господство в воздухе, на очереди — перехват Украиной инициативы на земле 5 марта, 22:02 Цей матеріал також доступний українською 4 марта над Волновахой подразделения противовоздушной обороны Объединенных сил сбили вражеский штурмовик Су-25 (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ / Air Force Command of UA Armed Forces)

Россия начинает терять то единственное пространство, где она имела превосходство — воздух, убежден обозреватель НВ Иван Яковина. По его мнению, в скором времени Украина перехватит инициативу и на земле.

В эфире Радио НВ он рассказал о ключевых событиях, по состоянию на 5 марта, десятый день войны, и как Украина стремится к победе.

5 марта — день необычный. Во-первых, это второй день после официального завершения российской «операции» в Украине. Согласно планам, российского командования, которые попали в распоряжение украинской разведки, 3 марта все должно было закончиться. Но Киев не взят, Харьков не взят, все крупные города находятся под контролем Украины. Даже у тех двух городах, которые вроде бы находятся под российским контролем, а именно Херсон и Мелитополь, проходят гигантские манифестации против российской власти: безоружные люди идут на тяжеловооруженных боевиков, которые стреляют в воздух, а иногда и по людям. Фактически российские войска контролируют только несколько зданий в центральной части Мелитополя и Херсона, в реальности они эти города не контролируют.

Читайте также: Украинские военные ликвидировали полковника ВС РФ и преемника Моторолы

Сегодня также день смерти Иосифа Сталина, бывшего главы ЦК КПСС СССР. Этот человек — источник неисчислимых бедствий. Он умер в 1953 году. Сейчас в нескольких городах России появились ситилайты, на которых изображена посмертная маска Сталина и написано «Помер тот — помрет и этот». Думаю, вы прекрасно понимаете, о ком идет речь.

Вчера приключилась абсолютно чудесная история: под Волновахой украинские войска сбили российский штурмовик СУ-25. Пилот катапультировался и видимо выжил, поскольку начал подавать сигналы своим. Эти сигналы были перехвачены украинскими спецслужбами. Когда вертолет со спецназом прилетел на выручку сбитому пилоту, этот вертолет тоже был подбит: он упал, взорвался, все спецназовцы погибли.

Сегодня также поймали одного пилота штурмовика СУ-25. Он — толстый колобок, рассказал, что «первый раз бомбил», хотя люди уже нашли фотографии с этим человеком: в прошлом он занимался бомбардировками Сирии. Теперь он будет либо сидеть в тюрьме, либо даже не знаю, что с ним делать. Этот человек действительно занимался массовым убийством простых, мирных граждан. Я думаю, его нужно судить по законам военного времени. Я надеюсь, что этого человека заставят отвечать за свои злодеяния по полной программе.

Conflict Intelligence Team объявили, что за вчера украинские войска сбили три самолета российской авиации: есть описание, есть место крушения, есть бортовой номер самолета. Это только проверяемые, а сколько еще непроверяемых? Где-то подбили, он упал, не могут люди туда дойти или он упал на территорию, которая контролируется Россией, а она о своих потерях не сообщает… В общем этих подбитых самолетов гораздо больше. Сейчас абсолютно очевидно, что украинская сторона начинает перехватывать я бы не сказал господство, но инициативу в воздухе. Первые несколько дней российские самолеты, вертолеты бомбили украинские позиции и мирных граждан безнаказанно, а сейчас их начинают сбивать в довольно больших количествах.

Украинская авиация сумела перестроиться на военные рельсы и теперь очень успешно ведет свою борьбу в небе над Украиной, перебазировались на безопасные аэродромы, где их не могут достать российские бомбардировщики, крылатые и тактические ракеты. Либо в украинские наземные части начали поступать Стингеры, Стрелы и прочие средства ПВО. Это далеко не идеальный вариант, потому что они бьют на высоту до шести-семи тысяч метров, а многие российские истребители летают на высоте 10 тысяч метров.

Российская авиация теряет превосходство. Почему это важно? Воздух — это единственная сфера боевых действий, где у России было реально ощутимое преимущество. Во всех других сферах — мотивации нет, коммуникации растянуты, логистика — ужасная, резервов не осталось. И самое главное — никакого боевого духа в российской армии не осталось, а в украинской он есть, причем в огромных количествах.

Российская армия начинает проигрывать, начинает терять то единственное пространство, где она была на «коне», где она была первым номер. Сейчас она становится номером вторым.

Разговоры о том, что НАТО не предоставляет Украине ПВО в нужных объемах правильные, но, на самом деле, что-то они предоставляют, потому что ситуация в воздухе абсолютно точно меняется в пользу Украины. И для российской армии это катастрофа, потому что когда не будет господства в воздухе, то тогда уже украинские штурмовики, самолеты смогут подниматься в воздух и бомбить колонны российских войск.

А колонны российских войск — это что? Сейчас американцы и британцы рассказывают, как россияне наступают. Поля очень мокрые, по ним передвигаться техника не может. Поэтому она вынуждена только по дорогам идти. Если одна машина сломается (их качество оставляет желать лучшего), вся колонна стала. Тут прилетает самолет и «утюжит» колону, ничего не остается. Для украинской армии очень хорошая ситуация сейчас складывается. Надеюсь, что этот перелом в воздухе в ближайшее моменты, дни настанет, потому что сейчас американские разведчики говорят, что российская авиация на пределе своих возможностей работает, дальше будет только ослабевать, а украинская авиация становится только сильнее. Думаю, после перелома ситуации в воздухе начнется перелом ситуации и на земле.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.