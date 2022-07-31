Маскируют под печенье. Россия тайно вывозит золото из Судана, чтобы финансировать войну против Украины — CNN 31 июля, 00:24 Россия тайно вывозит из африканского государства Судан золото, это помогает ей обходить санкции (Фото:REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah/File Photo)

Россия тайно и беспрепятственно вывозит из африканского государства Судан золото, чтобы финансово поддерживать развязанную против Украины войну. Чаще экспорт маскируют под другие товары, например, печенье, говорится в расследовании журналистов CNN.



По их данным, за последние полтора года из Судана в Россию отправили по меньшей мере 16 самолетов с золотом. В то же время источники CNN рассказали, что в схему вовлечен военный режим Судана, позволяющий вывозить золото в обход законов, лишая страну сотен миллионов долларов дохода.

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Он идет на уступки РФ в обмен на поддержку Кремля, как это было де-факто в 2021 году, когда Кремль поддержал переворот в Судане, утвердивший власть военных, пишет телеканал.

Экс-чиновник США предполагает, что с самого начала Россия руководствовалась планами беспрепятственного доступа к природным ресурсам. Важную роль между Москвой и Хартумом играет «повар Путина» Евгений Пригожин. Ранее сообщалось о деятельности его компаний в Африке и Судане, в частности, связанной с ним ЧВК Вагнера.

Москве, оказавшейся под жесткими санкциями, «очень выгодны отношения с суданскими генералами и помощь генералам остаться у власти», — пояснил он, добавив, что «эта „помощь“ охватывает широкий спектр — от обучения и поддержки разведки до совместного получения выгоды от украденного золота Судана».



Также в расследовании CNN говорится, что в Судане связанной с Пригожиным компании M-invest принадлежит компания Meroe Gold, добывающая золото и предоставляющая охранные услуги. По данным центра Досье, куратором операций по вывозу суданского золота является Александр Кузнецов — его называют одним из чиновников ЧВК Вагнера.

CNN обращался за комментариями в МИД, минобороны России и группу компаний, которыми руководит Пригожин, но никто на запрос не ответил.

Российская экспансия в Судане началась вскоре после оккупации украинского Крыма. Поставки золота считаются эффективным средством для обхода западных санкций, пишет CNN.

28 июня США ввели запрет на импорт российского золота. 21 июля Евросоюз принял седьмой пакет санкций против РФ, в частности введя запрет на операции с золотом из РФ, включая драгоценности.



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