Россия рассчитывает в понедельник, 16 ноября, занять руководящие посты в агентстве ООН по телекоммуникациям, чтобы преодолеть международную изоляцию, вызванную войной в Украине, и усилить контроль над цифровыми технологиями. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам дипломатов ООН, в организации постепенно растет нежелание открыто выступать против России, а некоторые страны по мере затягивания войны начинают восстанавливать торговые связи и отношения в сфере безопасности с Россией.

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Некоторые дипломаты ООН заявляют, что Россия пытается воспользоваться растущей усталостью от войны, чтобы получить должности, способные усилить ее влияние в ООН. Как отмечает Reuters, Москва рассчитывает получить два руководящих поста в Международном союзе электросвязи (МСЭ). Выборы на десятки должностей пройдут в ходе встречи в Дохе (столице Катара), а решения будут принимать 194 страны — члена МСЭ.

Среди должностей, на которые претендует Россия, — место в Совете по регламенту радиосвязи. Этот орган, в частности, рассматривает жалобы, касающиеся создания помех работе спутниковых сигналов. За два места, предусмотренных для региона, Москва конкурирует с Грузией, Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном. Кроме того, РФ стремится получить одно из 48 мест в Совете Международного союза электросвязи. Этот орган участвует в определении бюджета, стратегии и административной политики организации.

«(Их избрание) стало бы свидетельством того, что Россия вновь вернулась к многосторонней системе. Система ООН ощущает „усталость от Украины“», — заявил один из неназванных дипломатов.

Как отмечает Reuters, в прошлом году Россия потерпела неудачу в попытке получить место в совете Всемирной организации здравоохранения, а в 2023 году не набрала достаточного количества голосов для возвращения в Совет по правам человека.

По словам дипломата при ООН, шансы Москвы получить такие должности выше, поскольку некоторые государства в настоящее время стремятся нормализовать торговые отношения и сотрудничество в сфере безопасности с Россией и поэтому не желают открыто выступать против нее в ООН.

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Дипломатическая миссия России при ООН в Женеве отказалась от комментариев.

Посол Украины при ООН в Женеве Евгений Цымбалюк заявил, что российские атаки нанесли ущерб телекоммуникационным системам в Украине на сумму более 2,5 миллиарда долларов, не считая кибератак.

«Такое поведение не должно вознаграждаться», — сказал он агентству Reuters.

12 ноября Польша одержала победу над Россией на выборах в Объединенную инспекционную группу ООН (JIU). Таким образом, впервые за 60 лет место, отведенное для представителей Восточной Европы в этом органе, не достанется представителю СССР или РФ. Кандидатуру Польши поддержали 95 государств.

27 октября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назначил российского дипломата Глеба Десятникова помощником по вопросам противоминной деятельности и полиции в Департаменте операций по поддержанию мира. На новой должности Десятников возглавит глобальные усилия ООН по разминированию и будет руководить развертыванием полицейских сил в международных миротворческих миссиях.