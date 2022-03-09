Российские оккупанты стремительно теряют свою военную технику в Украине — CNN 9 марта, 10:11 Цей матеріал також доступний українською Россия потеряла до 10% техники с начала вторжения в Украину (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты стремительно теряют технику в Украине и уже потеряли от 8% до 10% военных активов, которые использовали во время вторжения, сообщает CNN со ссылкой на источники в американской разведке.



Потерянная техника включает танки, самолеты, артиллерию и другое военное имущество.

Новые данные вдвое превышают российские потери, о которых разведка сообщала на прошлой недели. Тогда американская разведка отметила, что потери России составили от 3% до 5% единиц техники.

Ранее в ЦРУ сообщили, что Россия усилит попытки захватить Украину, поэтому следующие недели будут сложными.

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