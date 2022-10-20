Почему Россию еще не объявили государством-террористом или спонсором терроризма — отвечает Климкин 20 октября, 16:56 Акция протеста против терроризма России в Барселоне, 14 октября (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радио НВ объяснил, почему Россию еще не объявили государством-террористом или спонсором терроризма.

«Почему это до конца еще не происходит, чтобы окончательная истерика началась и у Путина, и у его окружения, и почему американцы, бриты не объявили Россию государством-террористом или спонсором терроризма (это не одно и тоже, но и то, и другое довольно круто) — это то, что с террористами вообще потом не разговаривают», — заявил Климкин Радио НВ.

Видео дня

По его словам, впоследствии возможно начало разговора с позиции силы.

«Для этого остается определенное минимальное пространство для маневра. Но пока все движется к тому, что дубиной Россию все же нужно грохнуть», — сказал бывший министр.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы признала российский режим террористическим.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал принятие данной резолюции ПАСЕ «мощным сигналом мировому сообществу».

18 октября Россию объявил террористическим режимом парламент Эстонии.

