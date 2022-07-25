Российское командование столкнулось со сложной дилеммой на Донбассе и на юге — Минобороны Британии 25 июля, 09:01 Безрезультатные бои продолжаются как на Донбассе, так и на херсонском направлении (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, безрезультатные бои продолжаются как на Донбассе, так и на Херсонском направлении.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что российские командиры продолжают сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе.

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18 июля 2022 года разведка обнаружила российскую базу по ремонту военной техники возле села Барвинок в Белгородской области, в 10 км от границы с Украиной, где находилось не менее 300 машин, включая боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего назначения.

«Помимо хорошо задокументированных кадровых проблем, Россия, вероятно, продолжает испытывать трудности с эвакуацией и ремонтом тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе боевых действий в Украине», — говорится в сообщении.

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