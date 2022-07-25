Российское командование столкнулось со сложной дилеммой на Донбассе и на юге — Минобороны Британии

25 июля, 09:01
Безрезультатные бои продолжаются как на Донбассе, так и на херсонском направлении (Фото:Генштаб)

Безрезультатные бои продолжаются как на Донбассе, так и на херсонском направлении (Фото:Генштаб)

По информации Министерства обороны Великобритании, безрезультатные бои продолжаются как на Донбассе, так и на Херсонском направлении.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что российские командиры продолжают сталкиваться с дилеммой: либо обеспечить наступление на востоке, либо усилить оборону на западе.

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18 июля 2022 года разведка обнаружила российскую базу по ремонту военной техники возле села Барвинок в Белгородской области, в 10 км от границы с Украиной, где находилось не менее 300 машин, включая боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общего назначения.

https://www.youtube.com/embed/BIIK1MCJYx8

«Помимо хорошо задокументированных кадровых проблем, Россия, вероятно, продолжает испытывать трудности с эвакуацией и ремонтом тысяч боевых машин, которые были повреждены в ходе боевых действий в Украине», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1551432661130002432
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Великобритания Херсонская область Война России против Украины

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