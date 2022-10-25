В Госдепе рассказали о последствиях для России в случае применения ею «грязной бомбы» 25 октября, 07:16 Официальный представитель Госдепа Нед Прайс (Фото:Olivier Douliery/Pool via REUTERS)

В Госдепе США подчеркнули, что Россия столкнется с последствиями, независимо от того, использует ли она так называемую «грязную бомбу» или конвенциональное ядерное оружие.

Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Отвечая на вопрос, будет ли Вашингтон относиться к использованию «грязной бомбы» так же, как и к применению любой другой ядерной бомбы, Прайс отметил, что последствия для России будут иметь место в любом случае.

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«Независимо от того, использует она „грязную бомбу“ или ядерную бомбу. Мы очень четко дали это понять», — сказал Прайс.

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

После лживых утверждений Шойгу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».