Наступление ВСУ в Херсонской области поставило Россию перед дилеммой — британская разведка

6 октября, 09:14
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России не хватает личного состава для обороны Херсонской области (Фото:Генштаб)

России не хватает личного состава для обороны Херсонской области (Фото:Генштаб)

По данным британской разведки, успешное наступление ВСУ в Херсонской области поставило РФ перед дилеммой: бежать за Днепр или остаться и обороняться.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что 2 октября украинские силы начали новый этап наступательных операций в Херсонской области.

Продвигаясь на юг, украинские подразделения подвинули линию фронта еще на 20 км, прежде всего благодаря продвижению вдоль восточного берега Ингульца и западного берега Днепра, однако они пока не угрожают основным российским оборонным позициям.

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«Российское командование, вероятно, рассматривает растущую угрозу в секторе Новой Каховки как одну из самых насущных проблем» — говорится в сообщении.

Поврежденная переправа через Днепр в этом районе остается одним из немногих доступных им путей для пополнения сил, добавили в разведке.

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«Перед Россией стоит дилемма: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной части Херсонской области более надежной; но политический императив будет заключаться в том, чтобы остаться и защищаться», — добавили в ведомстве.

Также отмечается, что Россия направила большую часть своих сильно недоукомплектованных воздушно-десантных сил на оборону Херсона.

«Таким образом, у России в настоящее время мало дополнительных, качественных сил быстрого развертывания, доступных для стабилизации фронта: она, вероятно, нацелена на переброску мобилизованных резервов на этот сектор», — отмечают в разведке.

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1577893589991956480

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

https://www.youtube.com/watch?v=QS2wFQZOAGM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Великобритания Херсонская область Наступление Война России против Украины

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