«Истощены во многих отношениях». Россия стала ослабленным государством с ослабленной армией — Пентагон
Спикер Пентагона добавил, что США хотят, чтобы «Россия больше не могла угрожать своим соседям в будущем». (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия за время войны с Украиной стала ослабленным государством с ослабленной армией. Об этом сообщает Reuters.
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«У них более слабая армия. Сейчас они более слабое государство, и они снова изолируют себя», — сказал Кирби перед встречей союзников и партнеров НАТО в Германии.
Спикер Пентагона добавил, что США хотят, чтобы «Россия больше не могла угрожать своим соседям в будущем».
«Ее экономика в руинах. Ее вооруженные силы истощены во многих отношениях, не полностью, но, безусловно, они понесли потери в ходе этого вторжения в Украину», — сказал он.
Кирби не сообщил подробностей о своей оценке состояния российской армии.
По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 22 100 своих солдат и более 6000 единиц техники.
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