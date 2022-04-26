«Истощены во многих отношениях». Россия стала ослабленным государством с ослабленной армией — Пентагон 26 апреля, 15:28 Цей матеріал також доступний українською Спикер Пентагона добавил, что США хотят, чтобы «Россия больше не могла угрожать своим соседям в будущем». (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Спикер Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия за время войны с Украиной стала ослабленным государством с ослабленной армией. Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

«У них более слабая армия. Сейчас они более слабое государство, и они снова изолируют себя», — сказал Кирби перед встречей союзников и партнеров НАТО в Германии.

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Спикер Пентагона добавил, что США хотят, чтобы «Россия больше не могла угрожать своим соседям в будущем».

«Ее экономика в руинах. Ее вооруженные силы истощены во многих отношениях, не полностью, но, безусловно, они понесли потери в ходе этого вторжения в Украину», — сказал он.

Кирби не сообщил подробностей о своей оценке состояния российской армии.

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 22 100 своих солдат и более 6000 единиц техники.

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